Globo bate o martelo sobre o especial de Roberto Carlos

A tradicional exibição do especial de Roberto Carlos na TV Globo está garantida. De acordo com informações exclusivas da coluna Fábia Oliveira, a emissora carioca aceitou os termos propostos pelo cantor para manter a parceria que já dura 50 anos. A decisão ocorre após declarações de Roberto Carlos sobre “propostas tentadoras” de concorrentes, o que acelerou as negociações.

Fontes ouvidas pela colunista revelaram que a Globo cedeu à exigência do Rei de firmar um contrato válido por três anos, mantendo o modelo atual do programa. Antes disso, a emissora desejava que a renovação fosse anual e sem exclusividade, o que gerou discordâncias entre as partes. Diante do interesse de outros canais, a Globo optou por aceitar os termos do cantor para garantir a permanência do especial na sua grade de fim de ano.

Durante o cruzeiro Além do Horizonte, Roberto Carlos confirmou que o contrato atual com a Globo se encerra no final de março e que as negociações ainda estavam em andamento. “Estamos indo com uma conversa total. Depois do navio, vamos entrar em um acordo”, declarou o artista. As afirmações do Rei sobre propostas de emissoras concorrentes foram determinantes para que a Globo revisse sua postura.

Roberto Carlos – Foto: Reprodução / Redes sociais

O especial de Roberto Carlos é exibido anualmente pela Globo desde a década de 1970 e se tornou parte da tradição de fim de ano dos brasileiros. A decisão da emissora de atender às condições do cantor mostra a importância da parceria para ambas as partes e garante que o público continuará a acompanhar o show do Rei na programação da emissora nos próximos anos.

