“Mãe Solteira”: MC Davi nega autoria de Fiuk e expõe polêmica

O funkeiro MC Davi se manifestou neste domingo (16) para negar que Fiuk tenha composto a música “Mãe Solteira”. Por meio dos Stories, Davi afirmou que o cantor participou apenas da criação de parte da melodia, mas não teve envolvimento na composição da letra. Segundo ele, Fiuk estaria tentando levar o crédito sozinho pela canção, que se tornou um dos maiores sucessos do Spotify Brasil.

“Fiuk quer pagar de malucão, dizendo que fez a música, mas não tá certo, não. Eu nem tinha conversado com esse cara antes, nem convidei ele pro estúdio. Ele apareceu, fez uma melodia, os caras abraçaram a ideia, mas agora ele quer levar todo o crédito. Que loucura!”, disparou Davi. O funkeiro também alegou que Fiuk teria pago páginas de fofoca para divulgar essa versão dos fatos.

MC Davi – Foto: Reprodução / Instagram

Além de Davi, MC G15, que também participou da composição da faixa, apoiou a declaração do colega. A música “Mãe Solteira”, assinada por J. Eskine, DG, Batidão Stronda, MC Davi e MC G15, foi lançada no fim de fevereiro e rapidamente alcançou o topo das paradas do Spotify Brasil.

O novo hit é a segunda faixa de J. Eskine a liderar as paradas em 2025, após o sucesso de “Resenha do Arrocha” no Carnaval. A canção traz versos irreverentes que flertam com uma mulher mãe, destacando trechos como: “O leite Nan tá caro. Deixa esse otário, cê sabe que eu pago tudo no card” e “Ela pede bença, bença, ela pede bença pro papai / I love you, mãe solteira, que tá gostosa demais”. A polêmica entre MC Davi e Fiuk ainda repercute nas redes sociais e promete novos desdobramentos.

