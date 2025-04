EXCLUSIVO: Flora Cruz se emociona ao revelar rotina com Arlindo Cruz após AVC

Flora Cruz emocionou ao revelar os bastidores da rotina intensa e cheia de afeto com seu pai, o cantor Arlindo Cruz. Em entrevista exclusiva, a filha do sambista compartilhou como foram os últimos oito anos ao lado dele, desde o AVC que abalou o país e mudou completamente a estrutura da família Cruz. Hoje com 22 anos, Flora lembra com detalhes do impacto que viveu aos 14, quando viu seu mundo virar de cabeça pra baixo. “Ai, olha, depois de 8 anos, né, é o momento de mais serenidade, mais conformidade, mais calmaria, tudo mudou, né, eu tinha 14 anos quando meu pai teve a AVC, hoje tenho 22, eu sou mãe, nossa situação financeira mudou, nossa realidade de vida mudou, então tudo mudou, mas com certeza ter ele aqui é ainda assim tudo de melhor que a gente tem na vida.”

A convivência com Arlindo é diária, intensa e absolutamente natural, como ela mesma define. No entanto, Flora faz questão de frisar que o que o público acompanha pelas redes sociais é apenas uma pequena fração do que realmente acontece dentro de casa. “A minha interação com ele é diária, é toda hora, todo dia, natural […] O meu filho chega na escola, a primeira coisa que faz é agarrar o avô, é beijar o avô, é contar pro avô como foi o dia, é tomar a bênção ao avô.” Na casa da família, o carinho virou rotina, e cada gesto é pensado para envolver Arlindo de afeto, paz e boas energias. Flora conta que compartilha tudo com o pai — desde as vitórias até os dias difíceis. “Eu falo muito do meu dia a dia pra ele, converso quando alguma coisa não dá certo, converso quando as coisas dão certo, trago carinho de fã, trago recado de amigos […] Dia que a gente não tá muito bem, eu prefiro ficar mais na minha pra não levar essa energia pra ele.”

Mas um momento recente parou tudo: o vídeo em que Arlindo aparece abraçando Flora viralizou nas redes sociais e comoveu o Brasil inteiro. Foi um gesto singelo, mas carregado de significado. “São oito anos sem aquele abraço e ele me deu esse presente, da forma que ele pôde, mas com todo o amor do mundo retribuindo o meu amor também.” Por trás desse gesto inesquecível, há uma história marcada por muita luta. Flora relembra as internações longas, as cirurgias e o medo constante de perder o pai. “Eu e minha mãe lá na linha de frente, meu irmão trabalhando pra sustentar a gente, a casa… Foram momentos que marcam muito.”

Durante sua participação em A Fazenda, Flora viveu um turbilhão de emoções. A falta de contato com o mundo externo, somada à preocupação com o estado de saúde do pai, causou muita ansiedade e sofrimento. “A preocupação de estar acontecendo alguma coisa, dele ter dado um susto… não tinha como não ficar preocupada. Era todo dia.” Questionada sobre o que mudaria nessa trajetória de superação e dor, Flora responde com franqueza e emoção: “Se eu pudesse mudar algo, acho que mudaria um pouquinho da comunicação. Ter ele mais comunicativo comigo seria a única coisa que eu mudaria. Mas eu recomeçaria, eu faria tudo outra vez.”

E é com a força de quem aprendeu o verdadeiro significado da palavra resiliência que ela encerra: “E quando eu digo ‘eu’, digo da minha família também — minha mãe, meu irmão… A gente é muito resiliente, muito forte. E o amor é o que une a nossa família, é o que nutre a nossa família, é o que nos dá força pra seguir em frente. Um apoiando o outro, mesmo com dor, de mãos dadas. Ninguém solta a mão de ninguém. Nunca.”

