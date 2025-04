Filho e ex-esposa do fundador da Embelleze travam guerra milionária na Justiça

A disputa pela fortuna de Itamar Serpa Fernandes, fundador da Embelleze, ganhou um novo e explosivo capítulo! Dois anos após sua morte, a batalha judicial entre seu filho mais velho, Jomar Beltrame, e sua ex-esposa, Monique Elias, se intensificou, trazendo à tona denúncias chocantes de um suposto golpe milionário.

De acordo com uma reportagem exibida pelo Fantástico, Monique está sendo investigada por ter desviado R$ 122 milhões do patrimônio da família. A ex-esposa de Itamar teria, segundo as acusações, criado uma identidade falsa na internet, usando o nome Jéssica Ferrer, para manter contato com o empresário por uma década. Durante esse período, ela teria manipulado o marido ao inventar mentiras sobre seus próprios filhos, especialmente sobre Jomar.

Os documentos investigados pela polícia revelam que Jéssica, o perfil falso criado por Monique, dizia que Jomar, que é casado, estava “dando em cima” da madrasta. O impacto foi devastador: Itamar se afastou do filho, que antes era seu braço direito nos negócios e o principal herdeiro da Embelleze.

A disputa pelo império da beleza envolve uma fortuna milionária e está longe de ser resolvida. Jomar Beltrame, que desde 2017 detém 50% das ações da empresa, foi apontado como o “preferido” do pai nos negócios após a morte do irmão mais velho, Cláudio. No entanto, desde maio de 2024, todas as decisões da empresa também precisam do aval de um advogado ligado a Monique, que detém parte das ações da Embelleze e conquistou influência sobre o grupo.

E as investigações não param por aí! A polícia descobriu que Monique não teria agido sozinha no suposto golpe contra Itamar. João Carlos Tavares Serpa, seu filho, e Mateus Palheiras, seu atual marido, estariam envolvidos no desvio milionário, utilizando transferências bancárias suspeitas e alterações no testamento do empresário. Os investigadores reuniram mais de 2 mil páginas de documentos que detalham mensagens trocadas e estratégias usadas na manipulação do fundador da Embelleze.

