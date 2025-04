Pablo Oliveira é jornalista e iniciou sua carreira como assessor de imprensa, atuando com artistas e projetos culturais. Durante a pandemia, migrou para o jornalismo de entretenimento, assinando colunas nos portais UOL e IG Gente. Atualmente, é colunista

Após decisão da Justiça, Eduardo Costa terá que pagar bolada para Fernanda Lima; saiba quanto

A Justiça bateu o martelo e Eduardo Costa foi condenado a pagar R$ 50 mil a Fernanda Lima. A decisão foi confirmada pela desembargadora Denise Nicoll Simões, da Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que manteve a condenação do cantor por danos morais. Inicialmente, a indenização havia sido […]

