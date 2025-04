Diogo Nogueira descarta relacionamento aberto e declara amor por Paolla Oliveira

SIGA NO

Diogo Nogueira foi categórico ao afirmar que seu relacionamento com Paolla Oliveira é exclusivamente para dois. Durante entrevista ao GShow, o cantor revelou que, embora respeite quem opta por relações abertas ou poligâmicas, essa não é uma escolha para ele e sua parceira. A declaração veio após brincadeiras de fãs pedindo para “participar” do casal, que está junto desde 2021.

O cantor explicou que enxerga essas abordagens de maneira leve, mas é firme em sua posição. “Nossa relação é fechada. Levamos como brincadeira o lance da marmita. Não tem marmitinha. Respeito a todos e a quem gosta de fazer isso. É um direito de cada um, mas são escolhas. Eu não faria”, afirmou Diogo, deixando claro que o compromisso entre ele e Paolla é sólido e exclusivo.

Diogo também comentou sobre a intensa química entre ele e a atriz, apontando que o que o público vê é a autenticidade do relacionamento. “O borogodó faz parte dessa coisa toda. A gente não criou. Ou tem ou não tem. É o que a gente realmente é de verdade”, disse o cantor. Ele acrescentou que o calor da relação é genuíno e que “a gente encosta, sai faísca”.

Apesar de não terem oficializado a união no papel, Diogo Nogueira declarou que já se considera casado com Paolla Oliveira. Para ele, o casamento verdadeiro acontece quando há entrega, amor e verdade na convivência. Além disso, o cantor celebrou sua mudança física e estilo de vida mais saudável, após perder 15 kg com reeducação alimentar e exercícios, o que lhe proporcionou mais disposição e bem-estar.

