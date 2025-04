Segredo de Roberta Miranda e do pai vem à tona!

Roberta Miranda deixou o público em choque ao abrir o coração sobre sua sexualidade e expor um segredo de família que guardou por anos. Durante uma entrevista ao podcast de André Piunti, no YouTube, a cantora sertaneja relembrou um episódio marcante de sua vida amorosa: ela e seu próprio pai se apaixonaram pela mesma mulher.

O assunto veio à tona durante o lançamento de sua biografia, Um Lugar Todinho Meu – A História Inspiradora de Roberta, onde a artista também revelou as dificuldades que enfrentou ao esconder seus relacionamentos com mulheres. Segundo Roberta, essa foi uma promessa que fez à mãe e que lhe trouxe consequências dolorosas.

“A minha mãe, até o leito de morte dela, pediu que eu não falasse do meu lado sexual. Você acha que eu não sofri? Que eu não gostaria de mostrar a pessoa que amo? Já tive grandes problemas com isso: de pessoas me largarem porque eu não assumia. Era um trato que eu tinha com a minha mãe”, desabafou.

O momento mais surpreendente da entrevista veio quando Roberta Miranda contou que, na adolescência, era apaixonada por uma amiga chamada Vanda, que costumava dormir em sua casa. Mas o que ela jamais imaginava era que seu pai também nutria sentimentos pela jovem.

“Depois, eu vim descobrir que era porque ele se apaixonou pela Vanda. Foi quando eu saí de casa. Um dia, ele me contou a verdade: que foi apaixonado por ela”, revelou.

O impacto dessa descoberta foi tão grande que Roberta ficou 25 anos sem falar com sua amiga. O reencontro, segundo ela, demorou muito para acontecer e trouxe à tona lembranças de um passado que a marcou profundamente.

