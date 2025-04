Tadeu Schmidt fatura alto no ‘BBB 25’ e supera veteranos da Globo; saiba o valor do salário

Tadeu Schmidt não apenas conquistou o público desde que assumiu o comando do Big Brother Brasil em 2022, mas também viu sua conta bancária crescer de forma impressionante. O jornalista, que antes era conhecido por sua trajetória no Fantástico, deu um salto significativo na carreira e, junto com a visibilidade do maior reality show da TV brasileira, veio um salário de deixar qualquer um de queixo caído.

De acordo com informações do Jornal Correio, Tadeu recebia cerca de R$ 120 mil mensais enquanto atuava como apresentador do Fantástico. No entanto, ao substituir Tiago Leifert no BBB, seu salário fixo na Globo disparou, chegando a R$ 400 mil por mês. Mas o verdadeiro impacto financeiro vai muito além disso.

Segundo a revista Veja, o jornalista ultrapassa a marca de R$ 2 milhões mensais quando se considera o faturamento com campanhas publicitárias vinculadas ao reality, especialmente por conta de ações das marcas patrocinadoras do programa. Esse número coloca Tadeu em um patamar superior ao de veteranos da casa, como Pedro Bial e Serginho Groisman.

Para se ter uma ideia, ainda de acordo com a Veja, Pedro Bial — que comandou o Big Brother Brasil entre 2002 e 2016 e atualmente apresenta o Conversa com Bial — recebe cerca de R$ 800 mil por mês. Já Serginho Groisman, à frente do Altas Horas desde 2000, tem um salário estimado em R$ 1 milhão mensais. Apesar de serem figuras consolidadas na emissora, ambos ficam atrás dos atuais rendimentos de Tadeu.

