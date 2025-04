Preta Gil deixa UTI e segue tratamento em hospital de Salvador

A cantora Preta Gil apresentou melhoras em seu estado de saúde após ser diagnosticada com uma infecção urinária e deixou a UTI do Hospital Aliança Star, em Salvador. A equipe médica informou que, apesar da evolução positiva, ela seguirá internada em um quarto do hospital para monitoramento e continuidade do tratamento necessário.

A nova internação ocorreu no sábado (8/3), menos de um mês após Preta Gil ter recebido alta do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde passou por uma complexa cirurgia de mais de 20 horas para retirada de tumores, realizada em 19 de dezembro. Após o procedimento, a artista foi liberada para retornar para casa no dia 11 de fevereiro.

Em comunicado divulgado nas redes sociais, Preta Gil tranquilizou os fãs, afirmando estar bem assistida pela equipe médica. “Estou sendo bem cuidada e, em breve, estarei em casa. Amo vocês”, declarou a cantora, que se prepara para novos tratamentos contra a doença nos Estados Unidos, previstos para abril em Nova York, com o uso de medicamentos inovadores em fase final de estudo.

Em recente entrevista ao Fantástico, Preta Gil destacou os privilégios que possui no tratamento e refletiu sobre a luta contra a doença. A descoberta do câncer aconteceu em um exame de rotina que, segundo a cantora, foi uma surpresa desagradável em um momento em que ela se sentia tranquila e saudável.

