Neymar Pai nega suborno e rebate acusações sobre vídeo comprometedor do filho

O nome de Neymar está novamente envolvido em uma grande polêmica. Após surgirem rumores de uma suposta traição durante uma festa, a história ganhou contornos ainda mais explosivos com a acusação de que Neymar Pai teria desembolsado uma quantia exorbitante para evitar que um vídeo comprometedor do jogador viesse a público. Mas, ao que tudo indica, o empresário não gostou nada da história e resolveu quebrar o silêncio para negar tudo.

O bafafá começou quando o jornalista Leo Dias revelou, nesta sexta-feira (14), que uma mulher teria oferecido um vídeo íntimo de Neymar por R$ 50 mil. Segundo ela, o próprio Neymar Pai teria interferido e pago um valor ainda maior para impedir que as imagens vazassem. Mas o empresário desmentiu as acusações com todas as letras.

“Pergunte para ela onde está o pix, onde está o depósito que eu fiz. Fala para ela mostrar o vídeo, que pode vender, é para vocês comprarem o vídeo dela. Comprem o vídeo que ela tem, porque eu não paguei nada para ela, é simples assim”, disparou ele em um áudio enviado ao programa Fofocalizando.

Apesar da negativa, Leo Dias manteve sua versão e revelou que a mulher em questão chegou a mandar uma chave pix atribuída a Neymar Pai, sugerindo que o pagamento de fato aconteceu. “A moça que negociou com a gente cobrou 50 mil reais e inclusive mandou o pix do Neymar Pai. O pai de Neymar está negando que tenha pago por vídeo para controlar essa situação e disse também que não vai disputar para controlar a fofoca sobre o assunto”, afirmou o jornalista ao vivo.

