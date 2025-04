Durante uma entrevista ao podcast “PodDelas”, transmitido na última quinta-feira (20/3), Maíra Cardi confirmou o fim da produção de conteúdos sobre emagrecimento, área que marcou sua trajetória profissional por anos. Ao lado dos anfitriões Tatá Estaniecki Cocielo e Thiago Nigro, seu marido, a influenciadora explicou os motivos que a levaram a encerrar essa fase de sua carreira.

VEJA TAMBÉM: Justiça bloqueia cachês de Gracyanne Barbosa do BBB por dívida milionária

Conhecida pelo método “Seca Você”, que ajudou diversas celebridades como Lexa, Cleo, Luísa Sonza e a dupla Maiara & Maraisa a perder peso, Maíra revelou que está pronta para explorar novos horizontes. Segundo ela, o conteúdo relacionado ao emagrecimento já cumpriu seu propósito e agora é momento de se dedicar a outros projetos e promover mensagens que inspirem o público a buscar autoconhecimento e bem-estar.

Maíra também comentou sobre como lida com as críticas recebidas ao longo dos anos. Para ela, entender seus valores é essencial para não se deixar abalar por opiniões negativas. “Quando você sabe quem é e o que acredita, nada do que dizem te afeta. O que falam sobre você diz mais sobre eles do que sobre você”, afirmou, deixando claro que mantém o foco no que considera importante.

Maíra Cardi – Foto: Reprodução / POD DELAS – PODCAST

Ao falar sobre o tema jejum, Maíra destacou que, embora esteja se afastando do nicho de emagrecimento, acredita que o jejum é uma prática poderosa para a saúde e merece ser estudada e disseminada. Agora, sua prioridade é incentivar as pessoas a saírem do óbvio, se desafiarem e buscarem evolução pessoal em todas as áreas da vida.

The post Maíra Cardi encerra produção de conteúdos sobre emagrecimento appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.