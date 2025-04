Saiba quem são os influenciadores presos em operação contra o jogo do Tigrinho

A manhã desta quinta-feira (20) foi marcada por uma megaoperação policial que resultou na prisão de três influenciadores digitais acusados de promover jogos de azar ilegais. A ação, que ocorreu simultaneamente no Ceará, Maranhão, Minas Gerais e Bahia, mirou um esquema criminoso que movimentava grandes quantias de dinheiro e iludia milhares de seguidores nas redes sociais.

Conforme informações da Secretaria da Segurança Pública do Ceará, os detidos fazem parte de uma “associação criminosa de influenciadores digitais” suspeita de envolvimento em estelionato, lavagem de dinheiro e crime contra a economia popular. Entre os alvos da operação estão os influenciadores Victória Oliveira, Milena Peixoto e Janisson Moura, todos residentes em Juazeiro do Norte. A defesa dos acusados ainda não se manifestou.

Segundo a apuração da TV Verdes Mares aponta que os influenciadores eram recrutados por criminosos chineses, que ofereciam grandes quantias para que divulgassem jogos de azar ilegais, como o famoso “jogo do tigrinho”. O esquema envolvia o uso de contas demo manipuladas para exibir ganhos irreais e induzir os seguidores a acreditar que poderiam lucrar facilmente. Mas a realidade era bem diferente: ao realizarem suas apostas, os jogadores perdiam dinheiro sistematicamente.

Com os valores recebidos pelo grupo chinês, os influenciadores sustentavam uma vida de luxo e ostentação nas redes sociais, o que reforçava ainda mais o engano. “E essa ostentação é de diversas maneiras. São viagens para o exterior, viagens para destinos turísticos no Brasil, frequentando restaurantes caros. É uma vida que a população média não tem acesso. E é uma forma também de iludir os seguidores, que veem naquele influenciador digital um sucesso”, revelou o delegado Geovane Morais, responsável pela investigação.

O “jogo do tigrinho”, oficialmente chamado de “Fortune Tiger”, é um cassino on-line que se popularizou no Brasil através de uma intensa campanha promovida por influenciadores. O objetivo do jogo é simples: combinar três figuras iguais nas fileiras da tela para obter prêmios. No entanto, por trás da aparência inofensiva, há um esquema fraudulento que leva os jogadores a sucessivas perdas.

A operação segue em andamento e novas prisões não estão descartadas

