Renovação de votos em Las Vegas: Simone Mendes e Kaká Diniz celebram união

SIGA NO

Pablo Oliveira é jornalista e iniciou sua carreira como assessor de imprensa, atuando com artistas e projetos culturais. Durante a pandemia, migrou para o jornalismo de entretenimento, assinando colunas nos portais UOL e IG Gente. Atualmente, é colunista

A cantora Simone Mendes, de 40 anos, e o empresário Kaká Diniz, de 39, decidiram renovar os votos de casamento em uma celebração discreta e romântica em Las Vegas, Estados Unidos. A cerimônia aconteceu nesta segunda-feira (17) na Bliss Wedding Chapel, local icônico para casamentos na cidade. Esta é a terceira vez que o casal escolhe a mesma capela para reafirmar o compromisso que assumiram pela primeira vez em 2013.

VEJA TAMBÉM: Fã critica Fernanda Torres por falta de simpatia durante encontro no Rio

A relação do casal, que já dura mais de uma década, é marcada por momentos especiais e viagens em família. Eles são pais de Henry, de 10 anos, e Zaya, de 4 anos. Além da cerimônia original em 2013, Simone e Kaká realizaram a primeira renovação de votos em 2020, também na Bliss Wedding Chapel, quando aproveitaram para registrar o momento em um ensaio fotográfico cheio de romantismo.

Simone Mendes e Kaká Diniz – Foto: Reprodução / Instagram Las Vegas Tour VIP Simone Mendes e Kaká Diniz – Foto: Reprodução / Instagram Las Vegas Tour VIP

Simone está atualmente de férias nos Estados Unidos, onde aproveita para passar mais tempo com a família. Recentemente, ela comentou sobre a reaproximação com a irmã Simaria, destacando que estão vivendo uma fase maravilhosa e mais unida do que nunca. “Família é amor, é estar sempre perto, independentemente das situações da vida”, declarou Simone em entrevista ao podcast de André Piunti.

Desde o fim oficial da dupla Simone & Simaria em agosto de 2022, Simone tem se dedicado à carreira solo e à vida familiar. As irmãs, que começaram a carreira musical como backing vocals da banda de Frank Aguiar nos anos 1990 e depois brilharam com o grupo Forró do Muído, alcançaram grande sucesso com a formação da dupla sertaneja em 2012. Agora, Simone segue trilhando seu caminho, celebrando o amor e a família em cada nova etapa.

The post Renovação de votos em Las Vegas: Simone Mendes e Kaká Diniz celebram união appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.