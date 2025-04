Ex-goleiro do Cruzeiro fatura alto com conteúdo adulto; descubra quem é o craque

O futebol é o sonho de muitos jovens brasileiros, mas para o ex-goleiro do Cruzeiro, o destino reservava uma trajetória bem diferente da que ele imaginava. Após duas graves lesões no tornozelo, o maranhense de 23 anos precisou pendurar as chuteiras e encerrar precocemente sua carreira nos gramados. No entanto, o que parecia ser o fim de uma era acabou se tornando o início de uma nova jornada surpreendente: Neto encontrou na produção de conteúdo adulto uma forma de alcançar o sucesso fora dos campos.

Natural do Maranhão, Neto deixou o estado ainda criança, aos 8 anos, para perseguir o sonho de ser jogador profissional. “Fui para Goiânia, onde fiquei 3 anos, depois me mudei para Curitiba. Joguei em alguns times do Brasil: Coritiba, Cruzeiro, Goiás, Vila Nova, Santos e Mirassol”, relembra o ex-atleta. O jovem chegou, inclusive, a ter uma breve passagem pela Europa, onde defendeu o Anderlecht, da Bélgica, em 2018.

Goleiro Neto – Reprodução Instagram

Mas o retorno ao Brasil marcou o início de uma fase difícil. Duas lesões consecutivas no tornozelo o forçaram a tomar uma decisão dolorosa: deixar o futebol. “Lesionei duas vezes o tornozelo e decidi parar”, conta Neto, que se aposentou oficialmente em dezembro de 2023.

Em busca de independência financeira e de um novo propósito, Neto foi incentivado por amigos a criar um perfil na plataforma Privacy, voltada para a venda de conteúdo adulto. O que começou como uma aposta despretensiosa rapidamente se transformou em um sucesso inesperado. “Foi a melhor decisão que tomei”, afirma.

Com uma estratégia focada em marketing digital e na venda de conteúdos avulsos, Neto viu seus ganhos dispararem. Em menos de um ano, faturou impressionantes R$ 100 mil, mesmo mantendo um perfil gratuito. “Todo mundo fica de cara quando eu falo isso! Usar perfil pago e perfil gratuito são tipos de trabalho diferentes. O perfil ‘free’ requer bem mais atenção, e eu utilizo muito a venda de conteúdo avulso”, detalhou o ex-goleiro.

Segundo o ex-craque, graças ao novo trabalho, Neto conquistou uma estabilidade financeira que jamais havia alcançado como atleta profissional. “Consegui comprar carro, apartamento e ainda fechei parcerias importantes que me ajudam a crescer ainda mais”, revela.

A transição de jogador de futebol para influenciador digital trouxe mudanças significativas na vida de Neto. Se antes sua rotina era pautada por treinos intensos e a disciplina dos clubes, agora ele desfruta de uma liberdade que considera valiosa. “A rotina era mais rígida, obviamente, porque eu trabalhava para os clubes. Na plataforma, eu trabalho para mim. Criei uma rotina que me deixa bem tranquilo, é bem melhor do que a de jogador, isso eu garanto”, concluiu o atleta.

