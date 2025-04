João Lucas e Sasha Meneghel desmentem rumores sobre fazenda talismã

SIGA NO

Durante participação no podcast Poddelas, João Lucas e Sasha Meneghel se pronunciaram sobre os boatos que circularam na internet após o aniversário de João Guilherme, realizado na Fazenda Talismã, propriedade de Leonardo, pai do ator, em Jussara, Goiás. O casal garantiu que o evento ocorreu de forma tranquila e divertida, desmentindo qualquer conflito ou clima tenso no local.

João Lucas foi categórico ao afirmar que as especulações eram pura ficção criada pelos internautas. “Não aconteceu nada, foi superlegal. As pessoas têm essa mania de criar histórias porque não sabem o que aconteceu. Foi tudo muito divertido, com churrasco, música e todo mundo curtindo. Aí você abre a internet e lê um monte de coisa que nunca existiu”, declarou o ator, criticando o hábito das pessoas de inventarem situações sem fundamento.

Sasha Meneghel concordou com o namorado. Na conversa eles destacaram que o público gosta de criar teorias sem base na realidade. “O brasileiro gosta de criar uma verdadeira fanfic. Basta uma pessoa falar algo e, se aquilo é replicado várias vezes, acaba virando verdade”, comentaram, reforçando o impacto das fake news no cotidiano das celebridades.

A polêmica ganhou força principalmente após o término de João Guilherme e Bruna Marquezine, que aconteceu apenas 17 dias depois da festa na Fazenda Talismã. Embora o ex-casal tenha anunciado o rompimento de maneira discreta e amigável, o fato de Bruna não ter aparecido em fotos junto à família de João Guilherme no evento alimentou rumores sobre um possível desconforto da atriz na comemoração.

