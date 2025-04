TRETA! Manu Bahtidão perde a paciência e troca farpas com influenciador

A paz passou longe das redes sociais nesta quinta-feira (20). A cantora Manu Bahtidão e o influenciador Tokinho entraram em um verdadeiro embate público, trocando acusações que deixaram a internet em polvorosa. Tudo começou após um vídeo da artista viralizar, mostrando um momento polêmico durante sua participação no Rancho do Maia, reality comandado por Carlinhos Maia.

LEIA TAMBÉM: Lucas Lucco revela que perdeu chance de conhecer Post Malone

No registro, Manu aparece retirando a influenciadora Pônei do palco enquanto cantava, e a atitude não foi bem recebida por Tokinho, que fez questão de criticar publicamente o comportamento da cantora. “Tá aí uma pessoa que não me desce. Pônei sempre animada, sempre se jogando porque Carlinhos pede. Essa cantora, na primeira oportunidade que tem de desmerecer alguém, vai lá e faz”, disparou

A resposta de Manu veio sem rodeios. Irritada com a crítica, a estrela do piseiro rebateu na mesma moeda. “Vai te tratar, mulher! Qual é o teu problema comigo? Eu amo a Pônei, somos amigas, e não é a primeira vez que vou ao Rancho. Lá me divirto e curto com meus amigos, e se você não sabe, tudo lá é brincadeira e alegria. Eu hein! Quer jogar hater pra mim pra aparecer? Tá louca? Nunca te dei nem confiança!”, rebateu Manu

Mas a treta estava longe de acabar. Tokinho não deixou barato e soltou novas revelações que pegaram muita gente de surpresa. Ele afirmou que Manu tentou se aproximar dele em outros momentos e até o convidou para seu bloco de carnaval, mas sem estar disposta a pagar pelo trabalho. “Nunca me deu confiança, mas pediu pro assessor ir ao seu quarto pegar uma camisa pra mim, pra me presentear na hora do almoço na Farofa da Gkay, querendo me comprar com isso. Depois, veio me chamando pra participar do seu bloco em Belém do Pará, até aceitei, porém pagando. Não quis pagar pelo meu trabalho, não fui”, contou.

O influenciador ainda expôs um episódio que teria acontecido na Farofa da Gkay, onde, segundo ele, Manu tentou constrangê-lo em público. “Na primeira oportunidade que teve, me gritou do palco junto com outra pessoa, chamando a gente de metido porque não subimos na hora da sua gritaria e ainda xingou, achando que eu ia me sentir mal. Se toca, mulher! Você não é ninguém pra desmerecer os outros!”, disparou Tokinho.

Para fechar com chave de ouro, o influenciador insinuou que a presença de Manu no Rancho do Maia só aconteceu porque ela teria investido dinheiro para promover sua imagem. “Tu tá aí sabe por quê, né?! Deve ter soltado dinheiro. Lá na Farofa falaram que tava pagando pra te divulgar na época, parecia prefeita querendo ser eleita”, alfinetou.

The post TRETA! Manu Bahtidão perde a paciência e troca farpas com influenciador appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.