Nova affair de Neymar diz estar grávida

A polêmica envolvendo Neymar acaba de ganhar um novo capítulo! A modelo e acompanhante de luxo Any Awuada, que afirma ter participado de uma festa íntima com o jogador, revelou nas redes sociais que está grávida.

O anúncio foi feito por meio dos Melhores Amigos do Instagram, mas não demorou para o vídeo vazar e viralizar nas páginas de fofoca. No registro, Any explica que decidiu fazer um teste de gravidez após notar um atraso menstrual e foi surpreendida com o resultado positivo. “Era pra minha menstruação ter descido antes de ontem e não desceu… Minha vida é uma piada. Todo mundo zoando, pois é”, desabafou.

A afirmação de que estaria “grávida de uma semana” causou estranhamento e virou piada na internet, já que, biologicamente, esse tempo seria insuficiente para detectar uma gestação. Internautas não perdoaram e encheram as redes sociais de comentários irônicos. “A gravidez mais rápida do universo!”, debochou uma seguidora. “Só quer mídia e mais acessos ao vídeo”, criticou outra.

Diante das críticas, Any voltou às redes sociais nesta quarta-feira (19) para se defender. Ela negou que estaria usando a gravidez para obter vantagem financeira e garantiu que não precisa de pensão de ninguém. “Até a minha neta eu já aposentei se eu quiser, sozinha, sem precisar da pensão de ninguém, até porque um filho não é brincadeira. E vamo lá: vocês não sabem quem é o pai, ninguém sabe, só eu sei. Vamo respeitar um pouquinho”, disparou.

Essa não é a primeira vez que Any vira alvo de polêmica. No início da semana, a modelo viralizou ao revelar sua “tática” para evitar uma gravidez. “Gente, fiquem tranquilos, porque eu fiz xixi logo em seguida. E quando você faz xixi logo em seguida, você não engravida. Então, tipo assim, não tem essa possibilidade”, garantiu. A afirmação, que não tem fundamento científico algum, rapidamente virou piada entre os internautas.

Mas quem é Any Awuada? A modelo tem 21 anos, 1,70m de altura e 59 kg, e se descreve como uma mulher do tipo “mignon”. Com perfis ativos em pelo menos três sites de acompanhantes de luxo em São Paulo, ela se apresenta como “novinha, estilo namoradinha”.

