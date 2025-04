Ana Maria Braga voltou a ser assunto nas redes sociais após protagonizar mais uma de suas já conhecidas gafes ao vivo. Durante a edição do Mais Você desta segunda-feira (17), a apresentadora surpreendeu ao mandar um beijo carinhoso para Cássia Eller, que faleceu em 2001, há exatos 24 anos.

LEIA TAMBÉM: Saiba quem é a ex-candidata a veradora que foi presa em flagrante vendendo brigadeiros com drogas

O momento inusitado aconteceu logo no início do programa, quando Ana Maria abriu a atração ao som de “Malandragem”, um dos maiores sucessos da cantora. Empolgada com a trilha sonora, a apresentadora não hesitou e soltou: “Beijo, Cassinha!”, sem perceber o deslize. Na sequência, ainda compartilhou uma de suas tradicionais mensagens motivacionais: “Nada te mata mais rápido que a sua própria mente, não se estresse com coisas que estão fora do seu alcance”.

A reação nas redes sociais foi imediata. No X (antigo Twitter), internautas não perdoaram e a gafe virou piada. “Ana Maria Braga mandando beijo para a Cassinha, a Cássia Eller que já morreu. Namaria pelo amor”, ironizou um usuário. Outro foi além: “Ana Maria já passou da hora da aposentadoria, viu? Larga esse osso, só assistimos pelo boneco”, brincou outro, citando o mascote Louro Mané.

Essa não é a primeira vez que Ana Maria protagoniza momentos embaraçosos ao vivo. Em uma ocasião anterior, a apresentadora confundiu o ex-presidente dos Estados Unidos Joe Biden com Bin Laden, líder da Al-Qaeda. Também já chamou o ator Paulo Betti de José Mayer, em um dos muitos episódios que fazem parte do extenso histórico de equívocos da comunicadora.

Apesar das gafes frequentes, Ana Maria segue firme no comando do Mais Você.

Ana Maria Braga manda beijo para Cássia Eller, que faleceu há mais de 20 anos. pic.twitter.com/jmmexM2UjG — eplay (@forumeplay) March 17, 2025

The post Ana Maria Braga comete nova gafe ao vivo e manda beijo para cantora falecida há 24 anos appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.