Golpe descoberto? Ana Hickmann luta na Justiça contra fraude bancária!

A novela jurídica envolvendo Ana Hickmann acaba de ganhar um novo e impactante capítulo! Documentos periciados revelam que a apresentadora pode ter sido vítima de uma armação financeira em grande escala. A coluna Fábia Oliveira teve acesso exclusivo ao laudo pericial que pode mudar os rumos do embate judicial contra o Banco do Brasil.

Desde sua separação conturbada de Alexandre Correa, Ana tem travado uma verdadeira guerra nos tribunais. Uma das disputas mais emblemáticas é com o Banco do Brasil, que entrou na Justiça cobrando uma dívida milionária da loira. No entanto, em março deste ano, a apresentadora contestou a cobrança, alegando que as assinaturas usadas nos documentos não eram suas. Agora, um laudo pericial acaba de reforçar essa versão.

A perita judicial Clea Vanessa Teixeira Lima Siqueira analisou minuciosamente 11 documentos originais, totalizando 50 páginas de investigação detalhada. O resultado? As assinaturas atribuídas a Ana Hickmann nos contratos firmados com o Banco do Brasil foram classificadas como falsas. A documentação periciada, datada de 15 de setembro de 2022, passou por uma rigorosa comparação com padrões gráficos autenticados da apresentadora, e a conclusão não deixa dúvidas.

Esse não é o primeiro golpe que Ana tenta desvendar. Em setembro de 2024, um laudo particular solicitado por sua equipe já havia indicado a falsidade das assinaturas. Agora, a comprovação oficial feita por um perito nomeado pela Justiça pode ser decisiva para enterrar de vez a cobrança do Banco do Brasil.

A assessoria de Ana Hickmann se pronunciou sobre o caso e relembrou que o Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC) já confirmou a falsificação de pelo menos outras 10 assinaturas em diferentes contratos bancários. Um dos casos envolve o Banco Itaú, onde a falsidade também foi atestada em perícia independente. O Bradesco, por sua vez, decidiu não prosseguir com uma cobrança após reconhecer a inconsistência nas assinaturas atribuídas à apresentadora.

O escândalo se espalha como rastilho de pólvora! O Tribunal de Justiça de São Paulo também entrou na história e determinou a suspensão de um processo envolvendo o Banco Safra até que todas as investigações sejam concluídas. Diante de tantas evidências, a pergunta que não quer calar é: quem está por trás dessa armação?

