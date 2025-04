Wanessa Camargo divulga novo trabalho de Dado Dolabella mesmo após término

Apesar do término recente, Wanessa Camargo demonstrou apoio ao trabalho de Dado Dolabella ao divulgar sua nova música, intitulada “A Gente Faz Amor”. A cantora compartilhou o link do single em seus stories no Instagram enquanto voltava para casa de carro. Além disso, chamou a atenção o fato de que Wanessa parecia já conhecer bem a letra da canção, cantando-a com naturalidade enquanto dirigia.

No story anterior, Wanessa revelou estar ansiosa para reencontrar os filhos, José Marcus e João Francisco, de 12 e 10 anos. Porém, ao chegar em casa, lembrou que os meninos estavam com o pai, Marcus Buaiz, com quem ela compartilha a guarda desde o fim do casamento em 2022. A cantora mencionou sentir saudades quando os filhos não estão por perto, demonstrando o quanto valoriza os momentos com eles.

Wanessa Camargo – Foto: Reprodução / Instagram

O término entre Wanessa Camargo e Dado Dolabella foi confirmado durante um show da Shakira no Rio de Janeiro, em fevereiro deste ano. Na ocasião, a cantora foi abordada pela repórter Monique Arruda, do portal LeoDias, e confirmou que o relacionamento havia chegado ao fim pela terceira vez.

Apesar da separação, a atitude de Wanessa ao divulgar a música de Dado Dolabella levantou especulações sobre uma possível reaproximação. Se isso representa apenas um gesto de amizade ou algo mais, os fãs ainda aguardam por maiores esclarecimentos.

