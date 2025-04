Agora pode? Apresentador da Globo participa de programa da Virginia no SBT

SIGA NO

Virginia Fonseca mostrou mais uma vez sua força nos bastidores do SBT. Durante a gravação do Sabadou desta quinta-feira (30), a influenciadora promoveu um momento raro na televisão: reuniu os seis filhos de Leonardo no mesmo palco, algo que nem o próprio sertanejo consegue com frequência.

A notícia, revelada com exclusividade pelo Fofocalizando, pegou o público de surpresa. Pedro Leonardo, Monyque Isabella, Jéssica Beatriz, Zé Felipe, Matheus Vargas e João Guilherme aceitaram o convite e participaram juntos da atração. O encontro se tornou ainda mais inusitado com a presença de Pedro Leonardo, que, mesmo contratado da EPTV, afiliada da Globo, marcou presença no programa da emissora concorrente.

O clima entre os irmãos foi de animação e cumplicidade. Jéssica Beatriz antecipou a novidade em suas redes sociais e celebrou a oportunidade de estar com a família. “Amanhã eu vou ver todos os meus irmãos no programa da Virginia, no Sabadou. Vai ser muito divertido!”, escreveu.

Pedro Leonardo também entrou no espírito descontraído e compartilhou momentos dos bastidores. Em tom de brincadeira, fez piada sobre dividir camarim com Matheus Vargas. “Vou entrar e trancar a porta”, disse, arrancando risadas.

Leonardo tem seis filhos com seis mulheres diferentes, o que torna encontros entre todos eles extremamente raros. Desta vez, foi Virginia quem conseguiu esse feito, promovendo um dos momentos mais marcantes da televisão recentemente. Com tantas histórias para contar, a expectativa do público só cresce: será que essa reunião também trará revelações inéditas?

