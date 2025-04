Abatida, Luana Piovani fala sobre separação com Pedro Scooby: ‘Ainda sinto dor’

Conhecida por sua franqueza e por não fugir do ‘play’ quando o assunto se trata de temas delicados, Luana Piovani, de 48 anos, abriu o coração em um bate-papo sincero com Maria Ribeiro para o canal Universa, no YouTube. Durante a conversa, a atriz falou sobre as dores e reflexões que carrega desde o fim de seus relacionamentos, especialmente o casamento de oito anos com o surfista Pedro Scooby, com quem teve três filhos, e o recente término do namoro de quase quatro anos com o empresário Lucas Bittencourt.

“Eu fiquei abatida. Eu ainda sinto a dor da separação”, confessou Luana, ao comentar o impacto emocional do fim do casamento com Scooby. A declaração veio após Maria Ribeiro compartilhar suas próprias dificuldades com o término de seu relacionamento com o ator Caio Blat. “Eu também. A gente não se recupera”, concordou Maria, em um momento de empatia entre as duas.

Refletindo sobre a frustração de investir em relacionamentos que não deram certo, Luana foi direta: “Você não investe aquele tempo todo com um cara para nada, e é muito frustrante. Eu entendo que aquele sonho que tive, aquela idealização que fiz, acho que nunca vou viver. Não sei da vida toda porque só tenho 48 anos, mas não me imagino casada, morando numa mesma casa, as crianças lá dentro, a vida acontecendo…”

Ela comparou essa mudança de perspectiva com uma metáfora curiosa. “Eu tenho a sensação de que alguém tirou minha pasta de papel de carta, tipo ‘passou essa parte, agora vamos para a vida real'”, disse, referindo-se à perda de uma visão romântica sobre o amor.

Vivendo uma nova fase, Luana refletiu sobre a solteirice com uma maturidade diferente da que já experimentou. “Estou tateando com mais maturidade. Me separei, arrumei um namorado e então arrumei outro. Fiquei seis meses da pandemia, pouquíssimo tempo, solteira. Agora estou solteira num lugar em que ter 48 é muito diferente de 42 para 43, principalmente tendo mudado de país e ter recomeçado a vida praticamente do zero”, revelou a atriz, que atualmente vive em Portugal.

Ela também falou sobre as questões emocionais que surgem em momentos de carência e como isso influencia suas decisões. “Quando eu fico carente, me questiono. Quero alguém hoje ou por muito tempo? Eu acho que alguém hoje resolveria, então é uma coisa prática. Eu vou me questionando e cresço com isso. É bom eu entender que sou feliz sozinha, e às vezes é uma tendência que vejo em mim de ter alguém por ter alguém. Que carência é essa? Do sexo, do gozo e desse colo fugaz, ou eu quero dividir a minha vida com alguém? Acho que não quero, a minha vida é muito boa”, afirmou, reforçando sua independência emocional.

Com uma visão mais crítica sobre o que deseja em uma relação, Luana não esconde que sua tolerância para problemas diminuiu. “Por isso está cada vez mais difícil alguém ficar do meu lado. Por isso, se você cria qualquer problema, eu dou um limite curto para você estar nesse espaço. Se você me gera complicações, eu vou pedir para sair”, afirmou, demonstrando que preza pela paz e simplicidade em sua vida pessoal.

Sobre suas preferências atuais, a atriz contou que tem se interessado por homens mais velhos. “Estou trazendo a idade das pessoas com quem me relaciono para cima. Faltam dois anos para eu fazer 50. Não é possível que vou ficar a vida toda me relacionando com homens de 30 anos”, brincou.

Ela também falou abertamente sobre suas necessidades emocionais e físicas: “Acho que o que me falta é o físico, o homem. Eu tenho vontade de beijar na boca, daquela masculina. Eu prefiro dormir ‘com’ do que dormir pensando. Eu faço o pacote todo: janto, pego, ‘concho’, acordo e vou viver minha vida”, declarou, sem rodeios.

Em um momento de autoconhecimento, Piovani concluiu com uma revelação inusitada sobre sua própria identidade: “Me sinto um homem o tempo todo, só que gata. Deliro quando me vejo fazendo coisas que eles fazem. Dar na mesma moeda… eu gosto disso”.

