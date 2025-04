EXCLUSIVO: Nego do Borel deixa Sapucaí com nova namorada; veja!

O clima de Carnaval já está a todo vapor, mas quem roubou a cena na noite de ontem (2) foi Nego do Borel, que decidiu dar uma nova chance ao amor. Após um período afastado dos holofotes por conta de polêmicas e cancelamentos, Leno Maycon, foi flagrado saindo discretamente de um camarote no Rio de Janeiro, acompanhado de uma morena misteriosa que despertou a curiosidade de todos.

O que poucos sabem é que, se o casal tivesse permanecido no local por mais alguns minutos, teria presenciado uma cena digna de novela. O ensaio técnico da Mangueira, realizado no mesmo espaço, terminou em clima nada carnavalesco: uma pancadaria generalizada tomou conta do evento, transformando o samba em confusão. Mas, enquanto o caos se desenrolava, o cantor parecia estar em outro ritmo.

Afinal, quem é a morena que estava com Nego do Borel?

O mistério não durou muito. A bela que apareceu ao lado de Nego do Borel se chama Júlia Pires. O que se sabe até agora é que o relacionamento dos dois foi assumido recentemente. Júlia é leonina e prestes a completar 22 anos no dia 19 de agosto. Jovem, carismática e aparentemente muito romântica, ela já fez declarações apaixonadas para o cantor em suas redes sociais, deixando claro que o romance está em plena sintonia.

Declaração Julia para Nego do Borel – Reprodução Instagram

Em um post cheio de emoção, ela se declarou para o cantor: “Lindoo, se você soubesse que eu te admiro mais do que admiro todas as vistas que já vimos juntos hahaha… e cada dia que passa te admiro mais ainda! Sou tão feliz por nossos caminhos terem se cruzado e, desde o primeiro dia, estarmos juntos! Obrigada por me ensinar que não existe impossível e mostrar na prática o quanto nosso amor é valioso, calmo e abençoado! Sempre sonhei e esperei por seu amor, e você todos os dias supera as minhas expectativas! Saiba que sempre seremos confidentes, sempre estarei do seu lado vibrando pela sua felicidade e gargalhando das suas piadas hahah! Com muuuuito amor do seu amor.”

Assista o flagra!

VÍDEO: Nego do Borel deixa Sapucaí com nova namorada;

