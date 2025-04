Sem papas na língua! Larissa Manoela detona ideia de amizade com João Guilherme

Larissa Manoela e João Guilherme viveram um romance que conquistou o público adolescente entre 2015 e 2016, quando ambos estavam no auge da carreira em produções do SBT. O ex-casal se conheceu nos bastidores da novela “Cúmplices de um Resgate“, onde contracenavam juntos. Mas o tempo passa, não é mesmo? Durante uma entrevista ao ‘PodDelas‘, a atriz foi questionada se manter amizade com um ex-namorado é uma questão de maturidade ou simplesmente algo fora de cogitação. A resposta veio afiada e sem rodeios: “Pra mim, é sem noção.”

Embora não tenha mencionado diretamente o nome de João Guilherme, com quem viveu um relacionamento que marcou a adolescência dos dois, o recado parecia claro. Larissa explicou que, para ela, o passado deve ficar onde pertence: “Não dá. É passado, bola pra frente. Fez parte da minha história, mas hoje não faz mais sentido no meu dia a dia, ainda mais agora que sou casada.”

Quem também não ficou de fora da conversa foi o marido da atriz, André Luiz Frambach, que fez questão de concordar com a esposa, reforçando o ponto de vista do casal: “Não faz sentido. Foi importante, claro, mas ficou no passado.”

A declaração, claro, viralizou nas redes sociais, dividindo opiniões. Enquanto alguns fãs apoiaram a sinceridade de Larissa, outros defenderam que é possível manter uma relação de amizade saudável com ex-namorados. O que vocês acham? É possível ser amigo de ex?

