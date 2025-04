Nasce o primeiro filho de Gisele Bündchen com Joaquim Valente

Gisele Bündchen é mãe pela terceira vez! Segundo informações do site TMZ, o primeiro filho da supermodelo brasileira com o instrutor de jiu-jitsu Joaquim Valente já nasceu nos Estados Unidos. No entanto, o casal optou por manter o suspense: até o momento, não divulgaram a data exata do nascimento nem o gênero do bebê, o que tem deixado fãs e curiosos em polvorosa.

O novo membro da família chega para se juntar a Benjamin, de 15 anos, e Vivian, de 12, frutos do casamento anterior de Gisele com o ex-jogador de futebol americano Tom Brady. O romance entre Gisele e Joaquim começou poucos meses após o fim do relacionamento com Brady, com o casal assumindo publicamente o namoro em junho de 2023.

A gravidez, cercada de discrição, foi mantida longe dos holofotes. Gisele, conhecida por proteger sua vida pessoal, fez questão de viver essa fase de forma reservada, compartilhando apenas uma única foto da barriga de grávida, publicada em janeiro de 2025 em suas redes sociais.

O que se sabe é que o bebê nasceu saudável e Gisele está curtindo o momento em família ao lado de Joaquim e dos filhos.

