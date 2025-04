Chega a época do carnaval e começa a chuva de críticas sobre as musas e destaques nas escolas de samba. A apresentadora e comunicadora Patrícia Poeta é a escolhida da vez. A global que será um dos destaques da Grande Rio, enfrentou uma chuva de críticas por sua falta de “samba no pé” e resolveu se manifestar. Durante o ensaio técnico da escola na Marquês de Sapucaí, ontem, a apresentadora do Encontro deixou claro que está se dedicando ao máximo para fazer bonito na avenida.

LEIA TAMBÉM: LUTO! Saiba quem é a herdeira da Band que faleceu



Vestindo um look deslumbrante cravejado com 100 mil cristais, assinado pela estilista Lethicia Manzan, Patrícia garantiu que sua presença na Sapucaí não é apenas um desfile, mas sim a realização de um sonho.

Apresentadora Patricia Poeta – Reproduc?a?o Instagram Patricia Poeta – Reproduc?a?o Instagram Apresentadora Patricia Poeta – Reproduc?a?o Instagram

“Sou uma comunicadora querendo realizar um sonho esse ano, estou dando o meu melhor, fazendo aula. Estou realizando um sonho aos 4.8 e quero viver essa experiência que todo mundo diz que é única. Estou tão feliz de estar aqui”, declarou ao perfil Carnamais, no Instagram.

Mesmo diante dos comentários afiados sobre sua performance no samba, a apresentadora reforçou que o carnaval é uma festa democrática e que está levando tudo com leveza. “Estou aqui para me divertir e levar tudo com leveza”, afirmou.

Patrícia não entrou na Sapucaí de forma despreparada. Desde que foi anunciada como musa da Grande Rio, mergulhou de cabeça nos ensaios, tendo aulas intensivas com Alex Coutinho, um dos passistas mais respeitados do carnaval carioca e diretor de passistas da Paraíso do Tuiuti.

The post Apresentadora da Globo é criticada por ‘falta de samba no pé’; saiba quem é appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.