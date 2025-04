O ator Rafael Vitti esteve no Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Rio de Janeiro (SATED-RJ) para regularizar sua situação profissional. O que foi apurado é que Vitti recebeu um registro provisório, e não o definitivo.

LEIA TAMBÉM: Fernanda Torres rompe o silêncio sobre polêmicas no Oscar



De acordo com as regras do sindicato, o DRT provisório tem validade de um ano, período no qual o ator deve comprovar os trabalhos realizados para então solicitar a versão definitiva do registro. Caso não compareça dentro do prazo estipulado para regularização, o documento é automaticamente cancelado.

O presidente do SATED-RJ, Hugo Gross, esclareceu que o processo segue os trâmites normais, sem privilégios, independentemente da fama do solicitante.

“Ele precisa passar pela mesma tramitação que todos os atores passam. O material é avaliado, o registro provisório é concedido e, um ano depois, mediante comprovação dos trabalhos e avaliação interna, é possível obter o definitivo. O SATED está aqui para fazer valer a lei. Não é nada pessoal contra A, B ou C”, declarou Gross.

A obtenção do DRT (Registro Profissional) é fundamental para que artistas possam atuar legalmente no Brasil, garantindo seus direitos na profissão.

The post Rafael Vitti recebe DRT provisório no SATED-RJ appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.