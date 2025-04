Aos 46 anos, cantor sertanejo morre após ser esmagado por ônibus

SIGA NO

Pablo Oliveira é jornalista e iniciou sua carreira como assessor de imprensa, atuando com artistas e projetos culturais. Durante a pandemia, migrou para o jornalismo de entretenimento, assinando colunas nos portais UOL e IG Gente. Atualmente, é colunista

O mundo da música sertaneja amanheceu de luto na última segunda-feira (10). O cantor Eduardo de Arruda Pascoalotte (46), conhecido artisticamente como Duda, morreu de maneira trágica em um acidente impressionante no município de Salto, interior de São Paulo. O episódio, digno de cena de filme, ocorreu no último domingo (9), deixando fãs e amigos sem chão.

Inicialmente, surgiram informações de que Duda havia sido atropelado por um ônibus, mas as investigações revelaram um desfecho ainda mais cruel: o cantor foi prensado contra seu próprio carro quando o ônibus deu marcha a ré. O artista estava abrindo a porta do veículo quando, em questão de segundos, foi atingido e não resistiu aos ferimentos. Uma cena devastadora, que transformou um dia comum em tragédia irreversível.

O velório aconteceu na segunda-feira (10), reunindo familiares, amigos e admiradores que se recusam a acreditar na perda repentina do cantor. O vice-prefeito de Salto, Edemilson Santos, fez questão de homenageá-lo publicamente, ressaltando sua voz marcante e seu talento como compositor e violeiro. “Muito querido e conhecido pelo dom da voz, com timbre que encantava a todos, Duda era compositor do estilo sertanejo de mistura vibrante de tradição e modernidade, além de um grande violeiro”, declarou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Edemilson Santos (@edemilson.salto)

A cidade de Salto está de luto e o legado de Duda permanecerá vivo. O cantor, que encantou multidões com sua voz, partiu de forma inesperada.

