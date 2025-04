Saiba quem é o jogador de 26 anos que foi encontrado sem vida em alojamento

O futebol brasileiro amanheceu de luto no último domingo (16/2) com a trágica morte do jogador Gabriel Protásio Gomes, conhecido como Gabriel Popó. O atleta, de apenas 26 anos, sofreu um mal súbito enquanto estava concentrado com o XV de Jaú e não resistiu. A notícia abalou companheiros de equipe, torcedores e familiares, que agora aguardam respostas sobre o que realmente aconteceu.

O drama aconteceu poucas horas antes de um jogo entre o XV de Jaú e o União Suzano, pela oitava rodada da Série A3 do Campeonato Paulista. Gabriel foi encontrado inconsciente por um companheiro de quarto e chegou a ser levado às pressas para a Santa Casa de Jaú, mas não resistiu. Com a confirmação da morte, a partida foi cancelada em sinal de luto.

Natural de Marília, no interior de São Paulo, Gabriel Popó nasceu em 19 de novembro de 1998 e deixa uma filha de apenas 4 anos. O jogador iniciou sua trajetória no futebol aos 18 anos, vestindo a camisa do São José, do Maranhão, em 2016. Desde então, acumulou passagens por clubes como Moto Club, Sampaio Corrêa, Santa Cruz, Linense e Boa Esporte, até chegar ao XV de Jaú no início desta temporada.

O XV de Jaú emitiu um comunicado emocionado sobre a morte do atleta e destacou que a causa do óbito ainda será esclarecida. “É com uma dor e tristeza imensurável que comunicamos o falecimento do atleta Gabriel Protásio, o Popó. O jogador foi atendido no alojamento e levado prontamente para a Santa Casa de Jaú. A causa do óbito está sob investigação e será confirmada assim que o laudo for emitido pelo órgão responsável”, afirmou o clube.

O clube também prestou solidariedade à família e explicou a decisão de cancelar a partida. “Em respeito a esse momento de luto, e em comum acordo entre o XV de Jaú, União Suzano e a Federação Paulista de Futebol, a partida programada para hoje foi cancelada. Neste momento de dor, expressamos nossa solidariedade à família, membros do clube, amigos e companheiros de Gabriel Popó. Que sua memória seja honrada e que possamos encontrar forças para enfrentar essa perda irreparável”, finalizou o comunicado.

