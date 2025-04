Ex-global explode e revela tensão nos bastidores da Globo

Os bastidores da Globo nunca foram tão expostos! Danni Suzuki, ex-estrela do icônico folhetim juvenil Malhação, soltou o verbo e revelou detalhes chocantes sobre sua experiência na emissora. Em uma entrevista bombástica para o podcast Papagaio Falante, comandado por Sérgio Mallandro e Renato Rabelo, a atriz não teve papas na língua e abriu o jogo sobre um momento de tensão que viveu com a direção da emissora.

Sem medo de expor o que passou, Danni Suzuki revelou que sua postura firme nos bastidores incomodou muita gente e que precisou enfrentar situações desconfortáveis. Em determinado momento, a atriz não hesitou em se impor: “Não vou dar pra ninguém aqui”, disparou, deixando claro que sua carreira não seria definida por fatores externos.

A declaração pegou os fãs de surpresa e levantou uma série de questionamentos sobre o que realmente acontecia nos bastidores das novelas globais. Danni Suzuki, que sempre foi discreta sobre sua trajetória na TV, dessa vez, resolveu contar tudo e sem filtros.

O relato da atriz reforça as especulações sobre os desafios enfrentados por muitos profissionais nos bastidores da indústria do entretenimento. Com um tom de desabafo, ela deixou claro que, apesar das dificuldades, seguiu sua trajetória com dignidade e profissionalismo.

