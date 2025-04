Globo recua e recontrata apresentador após polêmica demissão

A Globo se viu no centro de uma polêmica após demitir Thiago Mastroianni, narrador e apresentador, que estava na emissora há 25 anos. Contudo, o que parecia ser mais um corte na onda de reestruturação da empresa tomou um rumo inesperado quando uma irregularidade foi descoberta em seu desligamento.

Com a iminência da aposentadoria, Mastroianni estava protegido pela estabilidade pré-aposentadoria, um direito trabalhista que impede a demissão de funcionários próximos de se aposentarem, salvo por justa causa. Diante disso, a emissora precisou agir rápido para evitar problemas judiciais, reintegrando o profissional ou enfrentando uma possível indenização milionária. Eita!

A decisão da Globo em desligar Mastroianni foi inicialmente justificada por uma reestruturação interna, mas ação do setor jurídico da empresa reverteu a situação, garantindo seu retorno à TV Bahia, afiliada da Vênus Platinada, onde comandava o Jornal da Manhã. Com passagens marcantes pelo Globo Esporte e SporTV, Mastroianni conquistou um espaço importante no jornalismo esportivo.

Outros nomes também foram impactados pelas demissões recentes na Globo, como Pablo Vasconcelos, editor-chefe e apresentador do Mosaico Baiano, que deixou o canal após 14 anos de serviços prestados. A dança das cadeiras na emissora segue gerando burburinho no meio televisivo.

Quem é Thiago Mastroianni?

Nascido em Fortaleza, no Ceará, Mastroianni iniciou sua carreira aos 18 anos na Bahia, trabalhando em rádios como Itaparica FM, FM Aratu e 104 FM. Sua trajetória na Globo começou em 1998, no Premiere, narrando partidas do Campeonato Brasileiro disputadas em Salvador. Filho do publicitário Giacomo Mastroianni Filho, sempre teve paixão pela comunicação esportiva, imitava locutores desde criança e hoje é um dos nomes mais respeitados do meio.

O retorno de Mastroianni à Globo reacende a discussão sobre os direitos trabalhistas na indústria da televisão e levanta a questão: haverá mais reviravoltas nos bastidores da emissora?

