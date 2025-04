Globo se manifesta após incêndio se propagar na emissora

A cidade cenográfica da novela ‘Dona de Mim’, a nova aposta da TV Globo para o horário das sete, foi atingida por um incêndio na tarde desta terça-feira (18). O incidente gerou tensão nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, mobilizando o 12º Batalhão do Corpo de Bombeiros e a Brigada da emissora para conter as chamas.

Apesar do susto, um fator aliviou a situação: não havia gravações no local no momento do incêndio e ninguém ficou ferido. Ainda assim, o fogo se alastrou rapidamente, exigindo uma ação emergencial das equipes de combate. A Globo ainda não divulgou as possíveis causas do incidente, mas especula-se que um curto-circuito possa ter sido o estopim para a destruição parcial do cenário.

Testemunhas afirmam que as labaredas tomaram conta da estrutura em poucos minutos. “Foi assustador ver o fogo consumindo parte da cidade cenográfica, a equipe agiu rápido”, revelou um funcionário que preferiu não se identificar.

A emissora garantiu que está investigando o caso e trabalhando para minimizar impactos na produção da novela, que tem estreia prevista para os próximos meses. Veja o comunicado

Pronunciamento Globo – Ince?ndio

O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro foi acionado às pressas e enviou cerca de 40 militares, além de 13 viaturas e drones com câmera térmica para controlar o incêndio na Estrada dos Bandeirantes, em Curicica.

