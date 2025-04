Sarah Poncio toma atitude drástica na Justiça após ser acusada de amante

O sobrenome Poncio pode ter saído dos holofotes, mas Sarah Poncio continua protagonizando polêmicas. A influenciadora e parlamentar está no centro de uma ação judicial bombástica contra Brenda Monique, que a acusou publicamente de ser amante de Jonathan Couto, seu ex-marido e pai de seus filhos.

A informação foi revelada pela colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, que descobriu com exclusividade os desdobramentos do caso. Em outubro de 2024, Sarah Poncio decidiu tomar medidas drásticas e processou Brenda Monique após a rival afirmar que a influenciadora mantinha um caso extraconjugal com Jonathan Couto. Nos autos, Sarah pede uma indenização de R$ 56,4 mil. Mas a polêmica não parou por aí! A maior dificuldade da ação tem sido, ironicamente, localizar Brenda Monique para que ela seja citada formalmente pelo Judiciário. A influenciadora, no entanto, não se escondeu tanto assim, já que usou suas redes sociais para ironizar o processo e demonstrar estar ciente da briga judicial. O deboche foi o estopim para Sarah exigir que Brenda fosse considerada citada, mesmo sem a intimação formal.

O problema se agravou quando Sarah teve seu pedido negado. Diante disso, em janeiro de 2025, ela fez um novo apelo à Justiça, reforçando que Brenda estaria dificultando o andamento do processo. Como prova, a influencer citou um outro caso judicial em que Brenda indicou um endereço diferente daquele informado pelo porteiro de seu prédio. Para Sarah, isso seria uma tentativa de burlar a citação. Sem paciência para mais reviravoltas, Sarah apresentou um pedido ainda mais extremo: que um oficial de Justiça fosse até o endereço de Brenda com um mandado autorizando a entrada forçada e a verificação da lista completa de moradores do local. O objetivo? Provar que Brenda estava, de fato, morando lá e que sua ausência era apenas uma estratégia para atrasar o andamento da ação.

A Justiça, no entanto, voltou a negar o pedido de Sarah. Mas o jogo ainda não acabou! No dia 31 de janeiro, um novo endereço surgiu nos autos do processo, reacendendo a esperança da influenciadora de finalmente notificar Brenda Monique. Agora, resta saber se a influenciadora conseguirá, enfim, seguir com a briga judicial ou se novos obstáculos surgirão pelo caminho. A guerra está longe de acabar e a qualquer momento mais capítulos desse embate podem vir à tona.

