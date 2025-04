Pablo Oliveira é jornalista e iniciou sua carreira como assessor de imprensa, atuando com artistas e projetos culturais. Durante a pandemia, migrou para o jornalismo de entretenimento, assinando colunas nos portais UOL e IG Gente. Atualmente, é colunista

Aos gritos de Bruna Marquezine, Neymar faz golaço

O clima esquentou no estádio no último domingo (23), mas Neymar provou mais uma vez que sabe jogar dentro e fora de campo! Durante a partida do Santos, a torcida adversária tentou desestabilizar o craque, gritando insistentemente o nome de Bruna Marquezine. Mas, em vez de se abalar, ele deu uma resposta inesquecível. LEIA TAMBÉM: […]

The post Aos gritos de Bruna Marquezine, Neymar faz golaço appeared first on Super Rádio Tupi.