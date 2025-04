Casal protagoniza cena quente em camarote da Sapucaí durante ensaio técnico; veja o vídeo

O final de semana foi quente na Marquês de Sapucaí, com os ensaios técnicos das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro. Enquanto as escolas desfilavam na avenida, um outro momento acabou roubando a cena nos camarotes.

Um vídeo viralizado nas redes sociais, mostra um casal protagonizando uma cena de amor intenso em um dos camarotes da Sapucaí. Sem se preocupar com a movimentação ao redor, os dois trocaram carícias quentes durante a entrada da Viradouro, que aconteceu na noite deste domingo (23/2).

Apesar do clima animado na avenida, com passistas e ritmistas dando um show de samba e energia, o casal parecia alheio ao que acontecia no sambódromo. O registro do momento íntimo rapidamente se tornou assunto entre os foliões, gerando repercussão nas redes sociais.

Enquanto isso, na avenida, as famosas mostraram porque são consideradas rainhas do Carnaval. Paolla Oliveira brilhou à frente da bateria da Grande Rio, enquanto Sabrina Sato mostrou todo seu charme na Vila Isabel. Mas, ao que tudo indica, o verdadeiro calor do ensaio técnico não ficou restrito apenas ao asfalto da Sapucaí.

