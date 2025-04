Solteira, Bruna Marquezine faz desabafo e revela saudades do Carnaval: ‘Uma saudade’

Bruna Marquezine está vivendo uma nova fase em sua vida amorosa, mas isso não significa que a nostalgia não bata à porta. Após o término do namoro com João Guilherme, a atriz usou as redes sociais para confessar o que mais sente falta neste momento: o Carnaval.

“Bateu uma saudade do Carnaval”, escreveu ela, deixando os fãs intrigados com a declaração. A postagem veio poucos dias depois do anúncio oficial do fim do relacionamento com o filho do cantor Leonardo, levantando especulações sobre o real motivo dessa saudade repentina.

Stories Bruna Marquezine – Reprodução Instagram

O casal, que viveu um romance de aproximadamente um ano, surpreendeu os seguidores ao divulgar um comunicado anunciando a separação. “Bruna Marquezine e João Guilherme decidiram, de forma amigável, seguir caminhos separados. A decisão foi tomada com carinho e respeito mútuos, mantendo a admiração que sempre tiveram um pelo outro. Pedimos a compreensão de todos e o respeito à privacidade de ambos neste momento”, dizia a nota enviada à imprensa.

Apesar do tom amistoso da separação, a declaração da atriz sobre o Carnaval reacendeu as especulações dos fãs. Enquanto alguns acreditam que Bruna sente falta da folia e da energia da festa, outros enxergam a frase como um possível desabafo sobre sua nova fase solteira.

