Após mais de cinco anos afastadas, Ana Paula e Tati Minerato posam juntas no carnaval

Elas já foram inseparáveis, mas, por mais de cinco anos, Ana Paula e Tati Minerato seguiram caminhos opostos, sem sequer trocar palavras. O que parecia um afastamento definitivo, no entanto, teve um desfecho surpreendente. As irmãs escolheram o Carnaval do Rio de Janeiro como palco para um reencontro emocionante e cheio de simbolismo. LEIA TAMBÉM: […]

