Mulher Melão homenageia o Oscar e fala sobre o posto de rainha de bateria da Grande Rio

A musa da Grande Rio, Renata Frisson, conhecida como Mulher Melão, chamou atenção no Sambódromo ao surgir fantasiada de estatueta do Oscar. Em entrevista para nossa coluna, ela explicou que a escolha foi uma homenagem à primeira estatueta dourada conquistada pelo Brasil na premiação. “Eu, como uma boa foliã, fiz essa roupa em cima da hora para homenagear nossa primeira estatueta. De muitas que vamos ter”, afirmou.

Com a saída de Paolla Oliveira do posto de rainha de bateria da Grande Rio a partir de 2025, surgiram especulações sobre quem assumirá a função. No entanto, Melão descartou qualquer interesse em concorrer à posição. “Deus me livre! A pessoa que substituir a Paolla vai arranjar um problema, porque ela é muito querida. Haja comparação!”, disse a modelo, ressaltando que a atriz conquistou a comunidade e foi aclamada no ensaio técnico.

Apesar da oportunidade, Melão garantiu que está satisfeita como musa da escola e que não pretende disputar o posto. “Estou na Grande Rio desde 2012. Não desfilei todos os anos, mas sempre estive presente. Para mim, é maravilhoso meu posto de musa. A escola é uma família, sou muito bem tratada lá. Então, deixa o Jayder Soares escolher”, declarou, referindo-se ao presidente de honra da agremiação.

Mulher Melão – Foto: Divulgação

Embora descarte ser rainha da Grande Rio, a modelo relembrou sua trajetória no carnaval e revelou que já realizou esse sonho em outras escolas. “Já fui rainha da Lins Imperial, da Tuiuti e da Inocentes de Belford Roxo. Essa vontade eu já matei”, concluiu. Enquanto todos aguardam ansiosos pra saber a nova Rainha de Bateria da Grande Rio, Melão segue firme no posto de musa da escola.

