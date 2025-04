Ana Paula Minerato expõe drama pessoal e agradece irmã por apoio: ‘Me tirou do buraco’

A noite de Carnaval no Rio de Janeiro foi palco de uma reviravolta emocionante na relação entre Ana Paula Minerato, de 33 anos, e sua irmã, Tati Minerato, de 36. Após seis anos afastadas, as duas surpreenderam ao surgir juntas, selando uma reconciliação que parecia improvável. Em um momento de emoção, Ana Paula abriu o coração e fez uma declaração forte e inesperada: “Que loucura, né? Acabei de agradecê-la por me tirar do buraco. Literalmente!”.

A declaração surge após um período conturbado na vida de Ana Paula, que enfrentou polêmicas em 2024, incluindo acusações graves que culminaram em seu afastamento da Gaviões da Fiel, escola de samba na qual brilhou por anos como musa. Com um tom de gratidão e alívio, ela não escondeu o impacto positivo da presença da irmã em sua vida. “Eu não superei meus traumas e estou me tratando, mas quando você tem alguém que é maior do que tudo, você realmente tem tudo”, declarou.

A relação entre as irmãs ficou estremecida em 2019, após um desentendimento que nunca teve seus detalhes revelados. Mas o que parecia ser um rompimento definitivo, agora ganha um novo capítulo. Ao compartilhar imagens curtindo juntas o segundo dia de desfiles do Grupo Especial do Rio de Janeiro, Ana Paula não poupou elogios para Tati. “Acho que o mundo não sabe o quanto você é f***, forte, guerreira… Mas, tudo bem, se você não fala, eu falo. Obrigada por tudo. Que amanhecer maravilhoso”.

