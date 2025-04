João Guilherme se esquiva sobre término com Marquezine e dá resposta inesperada: ‘Prefiro’

SIGA NO

Pablo Oliveira é jornalista e iniciou sua carreira como assessor de imprensa, atuando com artistas e projetos culturais. Durante a pandemia, migrou para o jornalismo de entretenimento, assinando colunas nos portais UOL e IG Gente. Atualmente, é colunista

João Guilherme aproveitou o segundo dia de desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro, mas sua presença na Sapucaí não passou despercebida. Em meio à folia, o ator chamou atenção ao evitar os holofotes e fugir de perguntas sobre sua vida amorosa.

Acompanhado de seu staff, ele circulou por um dos camarotes mais badalados da avenida, mas evitou interações com a imprensa. Ao ser abordado pelo gshow, João Guilherme foi direto ao ponto ao falar sobre seu recente término com Bruna Marquezine, anunciado no mês passado. “Prefiro não falar sobre essas coisas”, declarou, encerrando o assunto sem dar margem para especulações.

A atitude do ator gerou burburinho entre os fãs, que aguardavam uma possível declaração sobre o fim do romance com a atriz. Enquanto alguns interpretaram o silêncio como um sinal de respeito ao relacionamento que chegou ao fim, outros acreditam que há mais por trás dessa história. Afinal, por que tanto mistério?

