Luciana Gimenez faz revelação sobre sua sexualidade

Luciana Gimenez nunca teve medo de falar o que pensa, e dessa vez não foi diferente. Durante sua participação no programa “Na Palma da Mari”, da CNN, a apresentadora revelou um detalhe íntimo sobre sua vida: ela se identifica como demissexual, ou seja, só sente atração por quem estabelece um vínculo emocional profundo.

A confissão pegou muitos de surpresa, já que Luciana sempre foi vista como uma mulher intensa e apaixonada, mas ela fez questão de deixar claro que nunca foi de se envolver casualmente. “Não tenho esse desprendimento de beijar várias pessoas numa festa, por exemplo. Nunca fui assim, nem adolescente. Não é preconceito, eu só não gosto”, revelou.

Com sua postura firme e sem medo de julgamentos, a apresentadora reforçou que prioriza o respeito pelo próprio corpo. “Costumo conhecer, jantar, ver se vale a pena. Tenho muito respeito pelo meu corpo. Para eu ficar nua na frente de alguém, tem que valer muito a pena. Acho que é um lugar muito sagrado”, destacou.

E não para por aí! Sempre bem-humorada, Luciana ainda fez questão de brincar sobre sua exigência ao escolher um parceiro. “Na minha cama, então… Vai ter que mandar todos os exames, ficha criminal para dormir lá”, disparou, arrancando risadas do público.

A apresentadora também contou que, por conta do seu jeito detalhista e exigente, já ouviu comentários curiosos de possíveis pretendentes. “Já me disseram: ‘Você é um pouco demais para mim’ e ‘Não mereço tanto’. Eu não entendo, pra te dizer a verdade. Mas sou muito bem resolvida, não pego no pé e sou detalhista”, afirmou.

