Chico Diaz perde a paciência e causa climão nos bastidores de série da Netflix

As gravações da aguardada série Os Donos do Jogo, da Netflix, foram marcadas por um verdadeiro climão nos bastidores. O veterano Chico Diaz, conhecido por seus papéis em Renascer e Todas as Flores, protagonizou um momento tenso ao se irritar com membros da equipe de produção. O motivo? Ter sido acordado para ser microfonado antes de uma cena.

Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, o ator perdeu a paciência ao ser despertado por um profissional da equipe enquanto descansava em um camarim. O problema começou quando a luz do ambiente foi acesa, o que bastou para Diaz disparar xingamentos contra a produção. O detalhe é que ele nem deveria estar ali, o camarim era destinado a outros colegas de elenco.

O climão só piorou quando outro membro da produção o chamou para o set de filmagem. Visivelmente irritado, o ator resmungou: “Tá tudo pronto? Não vou lá à toa, não.” Mas, ao chegar ao local, foi informado de que precisaria aguardar alguns minutos antes de gravar. Sem paciência, soltou outra reclamação: “Maior calor, tendo que esperar… Que saco!”

A tensão tomou conta dos bastidores, e a equipe ficou apreensiva com a possibilidade de novos ataques de fúria do artista. O desconforto foi tão grande que alguns profissionais passaram a evitar qualquer contato direto com ele para não correrem o risco de levar outro sermão.

Chico Diaz dará vida ao personagem Galelo na segunda fase da trama. Na juventude, o mesmo papel será interpretado por João Gago, de Avenida Brasil. O elenco ainda conta com André Lamoglia no papel principal, além de Mel Maia, Giullia Buscacio, Xamã, Bruno Mazzeo, Dandara Mariana, entre outros grandes nomes.

A série, que ainda não tem data de estreia confirmada, promete uma trama eletrizante sobre o universo do jogo do bicho no Rio de Janeiro. Mas, pelo visto, a tensão começou bem antes mesmo da estreia!

