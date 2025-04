Parece que o coração de Renan Machado, irmão de Anitta, tem uma nova dona! Após terminar com a designer de moda, Manuela Gianinni, o sócio da Girl From Rio já fez sua primeira aparição pública com o nova namorada e loira já fez até um post nas redes sociais na mansão de Larrisa, em seu novo endereço no Rio de Janeiro.

LEIA TAMBÉM: Filho de Mussum é reconhecido pela Justiça, mas herança segue em disputa

Antes de namorar a designer de moda, Renan foi casado com a influenciadora digital Jeni Monteiro, com quem teve um filho, Benício.

Afinal, quem é a ex-miss que conquistou o coração do irmão de Anitta?

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ju?lia Guerra (@juliaguerra_)

Júlia Guerra é ex-Miss e empresária de 34 anos e amiga da atriz e sister, Vitória Strada. A loira, tem dois títulos de beleza no currículo e uma carreira sólida na área da saúde.

A empresária surgiu na mansão da poderosa e compartilhou detalhes dessa visita especial. Júlia fez questão de registrar o momento especial em suas redes sociais. “Conheci a casa por dentro hoje, troquei ideia com ela. Está sendo bem bom”, declarou.

A empresária e o irmão da estrela pop estão juntos há cerca de dois meses e aproveitaram o Carnaval lado a lado. O casal foi visto curtindo um camarote badalado no mesmo evento em que a própria Anitta marcou presença, o que indica que a relação já está inserida no círculo social da cantora.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ju?lia Guerra (@juliaguerra_)

O romance, que ainda está no início, já colocou a gaúcha no seleto grupo de convidados da casa luxuosa da cantora, que recentemente se mudou para um novo endereço no Rio de Janeiro

The post Saiba quem é a nova cunhada de Anitta appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.