Lexa desabafa sobre recomeço, após dias de refúgio na África do Sul

Lexa e seu noivo, Ricardo Vianna, estão na África do Sul vivendo um período de intensa reflexão e busca por cura. Em meio às paisagens e ao silêncio, a cantora tem enfrentado as marcas do puerpério e a profunda tristeza pela perda de sua filha, Sofia, que faleceu três dias após o nascimento. VEJA TAMBÉM: […]

