Marido de Ingrid Guimarães se revolta após incidente da atriz em voo: ‘Eu ia preso’

A polêmica envolvendo Ingrid Guimarães e a companhia aérea American Airlines continua dando o que falar. Após relatar ter sido coagida a deixar seu assento durante um voo de Nova York para o Rio de Janeiro, a atriz abriu o jogo sobre a reação de seu marido, o artista plástico Renê Machado, ao saber da situação. Sem medir palavras, ele foi direto: “Na verdade, eu ia preso. O que eles fizeram contigo foi um absurdo, né?”.

Sempre espirituosa, Ingrid quis saber se o companheiro ficou orgulhoso de sua postura diante da situação. “Você não ficou orgulhoso que não precisei de homem para me defender?”, questionou ela. Enquanto amassava uma banana, Renê foi sincero: “Eu fico tranquilo em relação a você, porque eu sei que você é… a família árabe é braba”.

O que aconteceu com Ingrid Guimarães durante o voo?

No último domingo (9), Ingrid usou suas redes sociais para expor a conduta questionável da American Airlines. A atriz revelou que, mesmo tendo comprado uma passagem na categoria Premium Economy, foi pressionada a ceder seu lugar para um passageiro da primeira classe, já que um dos assentos dessa categoria estava quebrado.

Ao se recusar a trocar de lugar, Ingrid foi publicamente constrangida por uma funcionária da companhia, que anunciou ao restante dos passageiros que o voo só não estava decolando porque “uma passageira não estava colaborando”.

A situação ficou ainda mais tensa quando sua irmã e seu cunhado, que dominam o inglês, tentaram intervir e foram repreendidos de forma agressiva por um funcionário da empresa. “Mandaram eles calarem a boca”, revelou Ingrid.

A atriz afirmou ter sido ameaçada diversas vezes e que em nenhum momento teve sua versão dos fatos ouvida. “Eu disse que não ia sair do meu lugar, que não conhecia essa regra, e que era meu direito. Eles começaram a me coagir dizendo que eu nunca mais viajaria de American Airlines. Eu disse: ‘Tudo bem’. Foram aparecendo três pessoas, todas me ameaçando e dizendo que o voo não ia sair, que todo mundo ia ter que descer por minha causa”, desabafou.

