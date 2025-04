Bruna Griphao faz desabafo sobre sua participação no BBB

A atriz Bruna Griphao participou do Big Brother Brasil em 2023, sua participação rende polêmicas até hoje, recentemente veio à tona um suposto calote de sua equipe a uma prestadora de serviços. Em uma entrevista a Ivna Barreto da L’Officiel Brasil, Bruna revelou detalhes sobre o reality ter sido seu refúgio para fugir de um momento delicado em sua vida.

Ao ser questionada se entraria novamente no reality, Griphao respondeu: “Eu acho que hoje seria um momento bem melhor. Quando eu entrei no Big Brother eu estava passando por um momento muito difícil e, é muito doido falar isso, mas eu usei o Big Brother como quase que um retiro”, declarou Bruna.

Em um desabafo, ela contou que viu no reality uma oportunidade de recomeço. “Eu pensei comigo mesma: ‘nossa, eu preciso sair disso que eu tô vivendo’, eu não tava bem e o Big Brother me devolveu tudo isso, sabe? A minha coragem, meu empoderamento. Por incrível que pareça, depois do Big Brother me devolveu minha sanidade, talvez sanidade não seja a palavra certa, mas foi depois disso que eu me reencontrei comigo mesma e fiquei muito focada na minha evolução pessoal.”

Apesar da experiência transformadora, Bruna confessa que não tem acompanhado de perto a atual edição. “Eu não tenho acompanhado tanto essa edição. Eu tenho visto alguns recortes pela internet, que não é certo, né? Eu sempre falo isso, é legal você assistir direito o Big Brother,” concluiu.

Romance de Bruna Griphao e Gabriel Fop dentro do BBB

Gabriel Fop e Bruna Griphao protagonizaram um dos romances mais comentados do Big Brother Brasil 23. Desde os primeiros dias de confinamento, a química entre os dois chamou atenção, mas a relação não foi livre de polêmicas e momentos de tensão.

O romance entre Bruna e Gabriel começou rapidamente, com trocas de olhares e flertes logo nos primeiros dias do programa. No entanto, a relação se tornou um dos assuntos mais debatidos da edição depois que alguns comportamentos do casal foram considerados tóxicos pelo público e pelos próprios participantes na época.

O momento mais impactante aconteceu quando Tadeu Schmidt interrompeu a dinâmica do jogo para alertar sobre os sinais de um relacionamento abusivo, citando a famosa frase: “Gabriel, em uma relação, quando um fala e o outro abaixa a cabeça, pode ser um problema. Quando um empurra o outro, pode ser um problema.” O puxão de orelha do apresentador foi o estopim para que o casal se afastasse e seguisse caminhos diferentes dentro do reality.

