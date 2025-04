Preta Gil revela rotina intensa de remédios durante tratamento contra o câncer

Preta Gil segue enfrentando uma batalha diária contra o câncer de intestino e não esconde a realidade do tratamento. Após ser hospitalizada em Salvador devido a uma infecção urinária, a cantora usou as redes sociais para compartilhar um clique impactante: a quantidade de remédios que precisa tomar todos os dias. Em um desabafo sincero, ela contou sobre os desafios constantes e como sua condição exige cuidados redobrados.

No último sábado (15), Preta recebeu alta e fez questão de prestigiar o show do pai, Gilberto Gil, na Arena Fonte Nova, que marcou o início da turnê “Tempo Rei”. Já no domingo (16), a artista conversou com seus seguidores nos Stories e explicou como sua saúde tem sido afetada pela necessidade do uso de uma sonda, fator que contribui para o surgimento de infecções recorrentes.

“Oi, meus amores. Sumida daqui eu estava… Acho que vocês souberam que eu tive uma infecção urinária, uma pielonefrite, que era uma infecção no rim direito no caso. De novo, mais uma vez. Mas é uma coisa que eu já entendi que eu vou ter que saber lidar, porque vai ser recorrente”, revelou.

A cantora detalhou que, por conta da sonda e do procedimento que precisou realizar no ureter, sua saúde renal precisa de atenção constante. “Primeiro porque eu estou com a sonda, né? Então a sonda já é um lugar que acumula muita bactéria e foi o que aconteceu comigo. Peguei uma bactéria, fui para o hospital correndo aqui em Salvador, eles foram bem ágeis no diagnóstico. Eu comecei a tomar antibiótico rapidamente. Então, enquanto eu estiver com a sonda, eu vou ter que tomar esse cuidado porque uma bactéria pode translocar para a corrente sanguínea. Foi o que aconteceu comigo”, explicou.

Mesmo com todas as dificuldades, Preta celebrou a oportunidade de acompanhar de perto um momento marcante para a família: a última turnê de Gilberto Gil. “Vim no carnaval no comecinho do mês para poder ficar aqui e assistir o show, então eu estou muito feliz porque eu vou conseguir assistir o show hoje, a estreia dessa turnê, que é a última turnê de Seu Gilberto. Então estamos todos aqui vivendo esse momento emocionante. Fonte Nova lotada, 50 mil ingressos vendidos. Vamos lá prestigiar meu amado pai”, declarou emocionada.

Coquetel de re?medios da Preta Gil – Reprodução Stories Preta Gil

Ao final do desabafo, a cantora fez questão de demonstrar gratidão à equipe médica que a acompanhou e ao carinho recebido pelos fãs. “Queria agradecer especialmente às enfermeiras, às técnicas de enfermagem, o pessoal da copa, da cozinha do Hospital Aliança Star, aqui em Salvador… Eu fui muito, muito, muito bem cuidada, como todos os pacientes são. E isso fez toda diferença na minha pronta recuperação. Sou muito grata ao Dr. Diogo, Dr. Adriano, Dr. Fred, Dr. Thomas, Mariana, que fez os meus curativos, enfim, muita gente boa, médicos excelentes que cuidaram de mim. Obrigada!”, finalizou.

