Ingrid Guimarães expõe abuso e humilhação em voo em rede nacional

No último domingo (9), a atriz Ingrid Guimarães fez um forte desabafo nas redes sociais sobre uma experiência traumática que viveu durante um voo da American Airlines, de Nova York para o Rio de Janeiro. A artista afirmou ter sido vítima de uma situação “abusiva” e expôs detalhes da humilhação que enfrentou ao ser forçada a deixar seu assento na classe Premium Economy, mesmo tendo pago por ele.

A denúncia de Ingrid rapidamente ganhou repercussão e virou tema de uma reportagem no Fantástico, da TV Globo, exibida no domingo (16). Durante a entrevista, a atriz revelou o terror psicológico que sofreu ao resistir à ordem dos funcionários da companhia aérea. “Se você não sair, você nunca mais viaja de American Airlines”, teria sido a ameaça recebida. Diante da pressão, Ingrid se viu acuada e vulnerável, sentindo o olhar inquisidor de outros passageiros. “Todos os brasileiros em pé olhando para mim”, descreveu a atriz, ressaltando a sensação de julgamento e impotência diante da situação.

A tensão no voo escalou ainda mais quando uma passageira da primeira fila, que carregava um bebê no colo, a confrontou publicamente: “É isso mesmo, Ingrid? A gente vai ter que descer por causa de um capricho seu?”. Sem saber que a atriz estava sendo retirada à força de seu assento, os demais passageiros foram induzidos a acreditar que a confusão era responsabilidade dela. “Eu falei: ‘eu vou sair, né?!’ Eu me senti muito acuada, constrangida, com vergonha e com medo. Essa sensação muito ruim, de sentir medo dentro de um voo”, desabafou Ingrid.

Diante da imensa repercussão do caso e das críticas à companhia aérea, a American Airlines precisou se posicionar publicamente. Em nota enviada ao jornal O Globo, a empresa declarou: “Nosso objetivo é proporcionar uma experiência de viagem positiva e segura para todos os nossos passageiros. Um membro da nossa equipe está entrando em contato com a cliente para entender mais sobre sua experiência e resolver a questão”.

Apesar da resposta genérica da companhia, a indignação do público segue crescendo. O caso de Ingrid Guimarães escancara um problema recorrente em companhias aéreas e levanta questionamentos sobre o tratamento dispensado a passageiros, independentemente de sua classe social ou fama. A polêmica continua, e os desdobramentos ainda podem gerar consequências para a American Airlines.

