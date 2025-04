Mãe de Virginia revela motivo espiritual como causa do mal-estar de Virginia

SIGA NO

O nome de Virginia Fonseca voltou a dominar as redes sociais, mas desta vez por um motivo misterioso e polêmico. Após relatar um forte mal-estar e passar por uma bateria de exames, a influenciadora revelou que nenhuma enfermidade foi diagnosticada. Mas foi sua explicação para o que aconteceu que deixou a web em choque.

Virginia levantou a suspeita de que teria sofrido um “ataque espiritual”, associando o ocorrido ao fato de estar acompanhando orações online com o Frei Gilson durante as madrugadas. “Estão falando que é batalha espiritual”, declarou ela nos stories.

Mas o que realmente incendiou a discussão foi a declaração de sua mãe, Margareth Serrão, que não poupou palavras ao afirmar que a filha pode ter sido alvo de forças sombrias. “Falaram para mim que, quando a maior influenciadora se uniu a orações, o inferno se irritou, se levantou e foi contra você. Mas que você continue, porque está todo mundo orando por você”, disse Margareth.

O caso começou quando Virginia acordou se sentindo mal nesta terça-feira (18). A influenciadora relatou estar com dores no corpo, enjoo, calafrios e muita fraqueza. Para evitar contaminar a família, passou a usar máscara dentro de casa, mas o que chamou atenção foi o timing: horas antes, ela havia assistido à missa do Santo Rosário, conduzida pelo Frei Gilson.

O cantor Zé Felipe, marido da influenciadora, não perdeu a oportunidade de brincar com a situação. “Foi rezar o terço, aí a imunidade dela baixou e pegou virose. Aí é f*, viu?”**, disparou ele, rindo ao lado da esposa debilitada. Em outro momento, ele voltou a ironizar: “Acordou 3 da manhã para rezar o terço do Rosário e o que aconteceu? Imunidade baixou, pegou virose!”, brincou.

