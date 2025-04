Cineasta desvia milhões de projeto que teria Bruna Marquezine em elenco

Um escândalo milionário agitou Hollywood e pegou até a Netflix de surpresa! O cineasta Carl Erik Rinsch foi preso nos Estados Unidos, acusado de desviar mais de R$ 62 milhões de um projeto financiado pela gigante do streaming.

A série, que nunca saiu do papel, tinha os títulos provisórios de White Horse (Cavalo Branco) e Conquest (Conquista) e contava com a especulação de grandes nomes no elenco, incluindo Keanu Reeves e a brasileira Bruna Marquezine. Mas, em vez de investir na produção, o diretor usou a fortuna de uma forma no mínimo duvidosa.

Bruna Marquezine

Segundo investigações, Rinsch comprou cinco Rolls-Royce e uma Ferrari, além de gastar com artigos de luxo, como relógios e roupas de grife. Mas ele não parou por aí: parte do dinheiro foi investida em criptomoedas, onde gerou lucros exorbitantes, que foram transferidos para sua conta pessoal.

Diante das acusações, o cineasta se declarou culpado na primeira audiência do caso, que aconteceu nesta terça-feira (18). Apesar da gravidade do crime, ele conseguiu deixar a prisão após pagar uma fiança de US$ 100 mil (cerca de R$ 550 mil) e agora aguarda o julgamento em liberdade.

A Netflix, que financiou o projeto e agora vê seu dinheiro evaporado, ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso.

